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عربي-دولي

تطورات لا يمكن تصور عواقبها.. ماذا قررت محكمة العدل بشأن غزة؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 15:48
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أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارا بخصوص طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير موقتة إضافية بشأن الوضع في رفح بجنوب قطاع غزة.
 
واعتبرت في بيان أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستفاقم كثيرا مما يعد بالفعل كابوسا إنسانيا له تداعيات إقليمية لا يمكن تصورها".
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كما أكد البيان على أن ما وصفه بالوضع الخطير في غزة وفي رفح على وجه الخصوص "يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير الموقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 كانون الثاني، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير موقتة إضافية".

هذا وشددت المحكمة على أن إسرائيل "ما زالت ملزمة بالامتثال الكامل لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والأمر المشار إليه (الصادر عن المحكمة في كانون الثاني) بما يشمل ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في غزة".
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