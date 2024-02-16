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عربي-دولي

حكم صدر اليوم بحق ترامب.. مُنع من إدارة شركاته في هذه الولاية

Lebanon 24
16-02-2024 | 16:18
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اصدر قاض أميركي، اليوم الجمعة، أمراً بحق الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال.

كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات.
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وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات".


وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
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