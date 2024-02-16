هجمات إسرائيلية "سرية" تطال إيران.. صحيفة أميركية تعلن ما جرى!

نفذت إسرائيل هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص، وذلك وفق ما قاله مسؤولون غربيون وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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كشف المسؤولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني أن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقاً دقيقاً، خصوصاً وأن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.



ضربة رمزية كبيرة كشف المسؤولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني أن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقاً دقيقاً، خصوصاً وأن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.

ووصف أحد المسؤولين الغربيين ما حصل بـ"ضربة رمزية كبيرة" كان من السهل إلى حد ما على إيران إصلاحها ولم تسبب سوى ضرر بسيط نسبياً للمدنيين، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

لكن المسؤول قال إن القرار أرسل تحذيراً صارخاً من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.



انفجار داخل مصنع كيماويات

إلى ذلك، قال المسؤولون الغربيون إن إسرائيل تسببت أيضاً في انفجار منفصل يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف طهران مما هز أحد الأحياء وأدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء.



لكن مسؤولين محليين قالوا إن انفجار المصنع، الذي وقع يوم الخميس، نتج عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.



واستهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري يوم الأربعاء، إلا أن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في خمس محافظات على الأقل في جميع أنحاء إيران، وفقاً لمسؤولين إيرانيين وتقارير وسائل إعلام محلية.



خطوط غاز رئيسية

وتحمل خطوط الأنابيب الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان، فيما يمتد أحد خطوط الأنابيب على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان.



ويقدر خبراء الطاقة أن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي يمتد كل منها لمسافة حوالى 1200 كيلومتر أو 800 ميل وتحمل ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، قد عطلت حوالى 15 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي في إيران، مما يجعلها هجمات كاسحة بشكل خاص على إيران. البنية التحتية الحيوية في البلاد. (العربية)