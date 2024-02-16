واشنطن: تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يدخل حيّز التنفيذ

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دخل تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية" حيّز التنفيذ، الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بسبب "الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر".وأكدت الوزارة على أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".