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عربي-دولي

واشنطن: تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يدخل حيّز التنفيذ

Lebanon 24
16-02-2024 | 17:26
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دخل تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية" حيّز التنفيذ، الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بسبب "الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر".
وأكدت الوزارة على أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".
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