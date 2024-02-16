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عربي-دولي

هجمات إسرائيلية داخل إيران.. "نيويورك تايمز" تكشف التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2024 | 19:00
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كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن إسرائيل نفذت هجمات سرية على خطي أنابيب رئيسيين للغاز الطبيعي داخل إيران هذا الأسبوع، ممّا أدى إلى تعطيل تدفق غاز الطهي والتدفئة إلى محافظات يسكنها الملايين.
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ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

ماذا حدث؟
وقعت الانفجارات حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى رعب السكان الذين فروا من منازلهم وتدفقوا إلى الشوارع، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية.
على منصات التواصل الاجتماعي، قال سكان إن الانفجارات أيقظتهم معتقدين أن قنبلة قد أسقطت، بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
استهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري، لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في 5 محافظات على الأقل بأنحاء إيران.
تحمل خطوط الأنابيب الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان، ويمتد أحدها على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية مع أذربيجان.
يقدر خبراء الطاقة أن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي يمتد كل منها لمسافة حوالي 1200 كيلومتر، عطلت حوالي 15 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي في إيران، مما يجعلها هجمات مؤثرة بشكل كبير على البنية التحتية الحيوية في البلاد.
الجمعة قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي لوسائل إعلام محلية: "كانت خطة العدو تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى العديد من المدن والمقاطعات الرئيسية في بلادنا".
لكن الوزير، الذي وصف الانفجارات على أنها "هجمات تخريبية وإرهابية"، لم يصل إلى حد إلقاء اللوم علنا على إسرائيل أو أي متهم آخر، واكتفى بالقول إن هدفها الإضرار بالبنية التحتية للطاقة في إيران وإثارة الاستياء الداخلي.
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