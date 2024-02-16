ترامب يعتزم استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه "يعتزم الطعن بقرار قضائي أصدرته محكمة في نيويورك وأمرته فيه بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية منظمة ترامب".وشدّد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا: "لم يحصل أي احتيال"، مندّداً باستغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات.