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عربي-دولي
يعشق الإجازات.. بسبب "غيابه الطويل" بايدن يتعرّض لانتقادات متزايدة
Lebanon 24
16-02-2024
|
23:14
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بسبب إجازاته المتكررة والتي ذكرت تقارير صحفية انها تقترب من نصف فترة ولايته، يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات متزايدة في الولايات المتحدة.
وعاد هذا النقاش إلى الواجهة، عندما انتقد بايدن نفسه مجلس النواب، أمس الجمعة، لحصول أعضائه على إجازة لمدة أسبوعين.
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وقضى بايدن (81 عاما) حوالي 40 بالمئة من فترة ولايته في عطلات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، وشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.
ومقارنة بسلفيه، فقد أمضى دونالد ترامب 26 بالمئة من فترته الرئاسية في إجازة، مقابل 11 بالمئة فقط لباراك أوباما.
ويفضل بايدن قضاء إجازته في منزله المطل على المحيط الأطلنطي في ولاية ديلاور، شمال شرقي الولايات المتحدة.
وكان بايدن في إجازة بمنزله خلال لحظات عصيبة، بما في ذلك الأيام الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا، وأثناء اكتشاف مناطيد التجسس الصينية فوق الولايات المتحدة.(سكاي نيوز)
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