بعد وفاة نافالني.. بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس وهذا ما أبلغتهم به

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بعد وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني، استدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية مساء أمس الجمعة لإعلامهم أن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن ذلك.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن وفاة نافالني في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف".وصرح متحدث باسم الوزارة أنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. لا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي".واستدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الدبلوماسيين الروس لـ"إيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة"، حسب ما جاء في البيان.وفي وقت سابق أمس الجمعة، حذر وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يحاسب" على وفاة نافالني، الذي أشاد بـ"شجاعته".وفي العاصمة البريطانية، تجمع العشرات أمام السفارة الروسية خلف حواجز، حاملين لافتات باللغة الإنجليزية والروسية، كتبت عليها عبارات "القتلة"، و"نافالني بطلنا"، و"روسيا مسجونة"، و"لا تستسلموا"، و"نحن نافالني".(سكاي نيوز)