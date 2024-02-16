Advertisement

عربي-دولي

بعد وفاة نافالني.. بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس وهذا ما أبلغتهم به

Lebanon 24
16-02-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1165252-638437478372671011.png
Doc-P-1165252-638437478372671011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني، استدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية مساء أمس الجمعة لإعلامهم أن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن ذلك.  

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن وفاة نافالني في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف".
Advertisement

وصرح متحدث باسم الوزارة أنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. لا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الدبلوماسيين الروس لـ"إيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة"، حسب ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، حذر وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يحاسب" على وفاة نافالني، الذي أشاد بـ"شجاعته".

وفي العاصمة البريطانية، تجمع العشرات أمام السفارة الروسية خلف حواجز، حاملين لافتات باللغة الإنجليزية والروسية، كتبت عليها عبارات "القتلة"، و"نافالني بطلنا"، و"روسيا مسجونة"، و"لا تستسلموا"، و"نحن نافالني".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2024-02-17
01:00 | 2024-02-17
00:45 | 2024-02-17
00:30 | 2024-02-17
00:15 | 2024-02-17
00:15 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24