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إقتصاد

بسبب غراماته المالية ثروة ترامب تتبخر.. هل سيضطر لبيع عقاراته؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 23:24
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تعرّض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخرا لعقوبتين ضخمتين من محاكمتين مدنيتين في نيويورك واحدة بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جان كارول وأخرى بقيمة 354.9 مليون دولار بسبب تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية الحكومية.
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وستكلفه الأحكام مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، وهذا جزء فقط مما يمكن أن يدين به ترامب عبر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

كذلك من المحتمل أن تؤدي المدفوعات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.

فقد قدرت قائمة مليارديرات "بلومبرغ" أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروة ترامب.

وكانت الشؤون المالية لترامب غامضة بشكل ملحوظ، خاصة وأن "منظمة ترامب" هي شركة خاصة، وهذا يعني أنها ليست مضطرة إلى تقديم تقارير مالية عامة.

لكن إليكم ما نعرفه عما يتعين على الملياردير الأميركي والمرشح الرئاسي المحتمل أن يدفعه وكيف سيؤثر ذلك على موارده المالية، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

إفلاسه أمر غير مرجح
في حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.

فخلال شهادته أمام المدعين العامين في محاكمة الاحتيال في أبريل 2023، قال ترامب إن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقداً.

مع ذلك، في العام الماضي، ذكرت مجلة "فوربس" أن ترامب استثمر منذ ذلك الحين الجزء الأكبر من أمواله في السندات وسندات الخزانة، مع الاحتفاظ بجزء صغير في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.

وبعد صدور أحكام الإدانة عليه، ربما يضطر ترامب إلى بيع جزء كبير من تلك الاستثمارات.

هل سيضطر لبيع عقاراته؟
والسؤال الكبير هو ما إذا كان ترامب سيضطر إلى لمس أي شيء في محفظته العقارية.

فقد حصل ترامب على دفعة نقدية من بيع عقاراته من قبل إذ باع نادي الغولف الخاص به في برونكس العام الماضي.

وفي عام 2022، أكمل بيع مبنى مكتب البريد القديم في واشنطن العاصمة، والذي تم تحويله إلى فندق.

في حين أظهرت وثائق المحكمة أن بيع مكتب البريد القديم حقق صافي 131.4 مليون دولار قبل الضرائب، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وسيكون هذا قراراً صعباً بالنسبة لرجل ادعى قبل عدة سنوات فقط أن ثروته تبلغ 10 مليارات دولار. وقد تم مؤخرا استخدام هذا الفخر بثروته ضده.

الدفع نقداً
وفي المرافعات الختامية في محاكمة كارول في كانون الثاني الماضي، أخبر محاموها هيئة المحلفين أنه ينبغي عليهم معاقبة ترامب بتعويضات أعلى على وجه التحديد لأنه يدعي أنه ثري للغاية.

في موازاة ذلك سيظل على ترامب أن يدفع للمحكمة، حتى مع استمرار الاستئناف وعلى الرغم من أن ترامب ينتظر قرارات استئناف متعددة، فإنه سيتعين عليه أن يمنح المحكمة الأموال اللازمة للاحتفاظ بها. وإذا فاز بأي من طعونه، فيمكنه استعادة أمواله.

العيون على أموال حملته
في الأثناء يعد ترامب غنيا بأموال الحملة الانتخابية، لكن إنفاقها على النفقات القانونية الشخصية سيكون معقداً.(العربية)

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