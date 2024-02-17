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عربي-دولي

في طرابلس.. اشتباكات بين مجموعة مسلحة والأمن الليبي

Lebanon 24
17-02-2024 | 00:15
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سمع إطلاق نار في المنطقة الغربية للعاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى تبادل لإطلاق النار بين كتيبة "فرسان جنزور" وقوات الأمن العام.
وقال شاهدان إن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب طرابلس بعد منتصف ليل الجمعة، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
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وأوضح شاهد أن الاشتباك يدور بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة ومجموعة جنزور.

فيما لا يعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.

وأضاف شاهد أن الاشتباك يدور في مناطق جنزور والسراج وغوط الشعال في أقصى غرب العاصمة الليبية.

يذكر أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت الجمعة الماضية، بين مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بمدينة غريان الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس، أدت إلى هلع داخل المدينة.

تصعيد مسلح
ويقدم هذا الاحتقان العسكري الحاصل في العاصمة طرابلس، دليلا حيّا على وجود علامات للتصعيد المسلّح في أي وقت ممكن بين الفصائل المتنافسة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعثر الوصول إلى حل ينهي أزمة البلاد.

ولم يتوصل قادة ليبيا إلى تفاهمات تؤدي إلى إجراء الانتخابات، بسبب خلافات حول القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وأساس شروط الترشح للرئاسة، وبسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.

وحتّى الآن، لم يظهر القادة في ليبيا أيّ ميل أو رغبة في الحوار والتوافق حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، بعد اشتراط البرلمان إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة. (العربية)
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