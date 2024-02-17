وثيقة حساسة تكشف.. موجة "العداء" حيال سياسة أميركا في الشرق الأوسط تتصاعد

Advertisement

لا تزال موجة "العداء" مستمرة حيال سياسة الولايات المتحدة في بعض بلدان الشرق الأوسط، هذا ما كشفته وثيقة حساسة ولكن غير سرية تلقتها وزارة الخارجية الأميركية.فقد تلقت الوزارة عدة تحذيرات وبرقيات من مواقعها في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، حول التأثير السلبي المستمر لسياسة الإدارة الأميركية على الصراع في غزة، وفق ما نقلت شبكة "أي بي سي نيوز" اليوم السبت.وصفت بالسامةوذكرت إحدى البرقيات من البعثات الأميركية في الخارج أن الولايات المتحدة أصبحت توصف بالـ "سامة" بسبب دعم الإدارة لإسرائيل، وتقديمها "شيك على بياض للرد الإسرائيلي العنيف على هجوم السابع من تشرين الأول".كما أوضحت تلك الوثيقة التي وصفت بالحساسة ولكن غير السرية، " أن انتقاد المواقف الأميركية مستمر على الرغم من التعديلات الكبيرة التي ظهرت مؤخراً لجهة دعوة واشنطن إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة"ما دفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عقد اجتماع مع وكالات الاستخبارات لتقييم التداعيات، حسب ما أكد مسؤولون مطلعون على الأمر.آثار سلبية على الشركات الأميركيةإضافة إلى ذلك، أوضح عدد من الخبراء أن تصاعد المشاعر المعادية لسياسة أميركا يمكن أن يكون له آثار سلبية على الشركات الأميركية العاملة في المنطقة .لكن أحد المسؤولين قال لشبكة ABC News إن البيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات ما زالا غير مقتنعين بأن هذا الموقف سيستمر، حتى مع تأكيد بعض مسؤولي وزارة الخارجية أن الأمر قد يستغرق جيلاً كاملاً لإعادة بناء مكانة الولايات المتحدة في بعض البلدان.كما أضافوا أن الوزارة اضطرت أيضًا إلى إلغاء العديد من فعاليات التوعية، وفي حالة واحدة على الأقل، رفض أحد المكرمين قبول جائزة من الإدارة بسبب غزة.وكان مئات الموظفين في الخارجية الأميركية وإدارات أخرى وجهوا منذ تشرين الثاني الماضي، رسائل امتعاض تجاه السياسة التي تعتمدها بلادهم في مقاربة الحرب الإسرائيلية على غزة. كما انتقدوا عجز إدارة بايدن عن وقف إطلاق النار.كذلك أعرب عدد من المساعدين العاملين في الكونغرس الأميركي، عن انزعاجهم من البقاء صامتين على ما يدور في غزة.(العربية)