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عربي-دولي

بعد إعلان الجيش "تحقيق انتصارات".. البرهان إلى أم درمان

Lebanon 24
17-02-2024 | 01:15
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أعلن الجيش السوداني وصول قائده عبد الفتاح البرهان إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث.

وقال بيان للجيش إن البرهان "وصل إلى مدينة أم درمان (...) متفقدا الأحوال ومطمئنا علي سير العمليات عشية تحقيق القوات المسلحة انتصارات كبيرة، بعد الفراغ من تنفيذ المرحلة الأولى".
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وأضاف الجيش أن عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام وقادة القوات بالمنطقة ياسر العطا كان في استقبال البرهان، الذي "تلقى تنويرا عن سير العمليات مهنئا القوات بما حققته من تقدم على الأرض"، ونشر صورا للبرهان داخل شقة سكنية على ما يبدو.

ولم يكشف الجيش عن المكان الذي أتى منه البرهان، لكنه يستقر منذ فترة في بورتسودان شرقي البلاد.
ويرتبط وصول البرهان إلى أم درمان بإعلان الجيش في وقت سابق "تحقيق انتصارات" في المدينة المهمة.

وكان الجيش أكد طرد قوات الدعم السريع من عدة مناطق من أم درمان، ومن داخل "منازل وأعيان مدنية اتخذتها ثكنات عسكرية".

وفي المقابل، لم تعلق قوات الدعم السريع على الوضع في أم درمان.

وتدور الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، بينما لم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الصراع.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون نسمة، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، بينما نزح نحو 10 ملايين سوداني إلى داخل وخارج البلاد. (سكاي نيوز)
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