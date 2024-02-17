بعد وفاة نافالني.. ما هو مصير خصوم بوتين؟





نافالني (47 عاما) توفي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال ومحاولة التسميم التي اتهم الحكومة بها، بما يحرم المعارضة من قائدها، بعد أن مارست السلطات الروسية قمعا بلا رحمة لمنتقديها، لا سيما منذ بدء الهجوم على أوكرانيا قبل عامين.

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يوليا نافالنايا، زوجة نافالني، أكدت، الجمعة، ضرورة "معاقبة" الرئيس بوتين و"محاسبته شخصيا على الفظائع" التي ارتكبت بحق المعارض الروسي.



وقالت في مؤتمر ميونيخ للأمن "أود أن يعلم بوتين وجميع موظفيه.. أنهم سيعاقبون على ما فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي".



وأضافت "علينا محاربة هذا النظام المروع في روسيا اليوم. يجب محاسبة، فلاديمير بوتين، شخصيا على كل الفظائع المرتكبة في بلدنا في السنوات الأخيرة".



ولكن وفاة نافالني بصورة غامضة رغم تمتعه بصحة جيدة ليس استثناء، وربما تطول القائمة للمعارضين الذين ماتوا في ظروف غامضة، وبعضهم لقى حتفه بطريقة "مشبوهة". أعادت وفاة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في سجن قبل شهر من الاستحقاق الرئاسي الذي سيرسخ حكم، فلاديمير بوتين، أكثر، إلى الأذهان ذكرى مقتل معارضين روس آخرين.نافالني (47 عاما) توفي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال ومحاولة التسميم التي اتهم الحكومة بها، بما يحرم المعارضة من قائدها، بعد أن مارست السلطات الروسية قمعا بلا رحمة لمنتقديها، لا سيما منذ بدء الهجوم على أوكرانيا قبل عامين.يوليا نافالنايا، زوجة نافالني، أكدت، الجمعة، ضرورة "معاقبة" الرئيس بوتين و"محاسبته شخصيا على الفظائع" التي ارتكبت بحق المعارض الروسي.وقالت في مؤتمر ميونيخ للأمن "أود أن يعلم بوتين وجميع موظفيه.. أنهم سيعاقبون على ما فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي".وأضافت "علينا محاربة هذا النظام المروع في روسيا اليوم. يجب محاسبة، فلاديمير بوتين، شخصيا على كل الفظائع المرتكبة في بلدنا في السنوات الأخيرة".ولكن وفاة نافالني بصورة غامضة رغم تمتعه بصحة جيدة ليس استثناء، وربما تطول القائمة للمعارضين الذين ماتوا في ظروف غامضة، وبعضهم لقى حتفه بطريقة "مشبوهة".

واستعرض تقرير نشره موقع "راديو ليبرتي" مجموعة من أبرز المعارضين الروس الذين قتلوا في عهد حكم الرئيس بوتين.



وإلى جانب القتلى نجا بعض المعارضين من الموت بصعوبة أو تم نفيهم.



سيرغي يوشينكوف

أطلق النار على، سيرغي يوشينكوف، أمام منزله في موسكو في نيسان عام 2003، وهو سياسي مخضرم وزعيم حزب روسيا الليبرالية المناهض للكرملين.



وكان يوشينكوف من الداعمين للتحقيق في احتمال تورط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سلسلة تفجيرات وقعت في 1999 في منطقة سكنية أسفرت عن مقتل 300 شخص، إذ تم إلقاء اللوم على المسلحين الشيشان، وهو ما استخدمته موسكو كذريعة لشن حرب الشيشان الثانية.



آنا بوليتكوفسكايا

في عام 2006، أثار اغتيال الصحفية الاستقصائية، آنا بوليتكوفسكايا، أمام منزلها في موسكو صدمة على الساحة الدولية.



كانت بوليتكوفسكايا، وهي مراسلة في صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة في روسيا، معارضة شرسة للكرملين ومعروفة بانتقاداتها للحرب الروسية الدامية على الشيشان.



قدم رئيس تحرير "نوفايا غازيتا"، دميتري موراتوف، جائزة نوبل للسلام التي نالها عام 2021 لروح بوليتكوفسكايا والصحفيين الروس الآخرين الذين قتلوا بسبب عملهم.



وقتلت بوليتكوفسكايا، وهي من أشد المنتقدين لبوتين وحروب الكرملين في الشيشان، بالرصاص في السابع من تشرين الأول 2006 في مدخل مبنى شقتها في وسط موسكو. وكانت تبلغ 48 عاما، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.



ألكسندر ليتفيننكو

في عام 2006 تسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق، ألكسندر ليتفيننكو، بعنصر البولونيوم في حدوث صدمة عالمية.



وليتفيننكو عميل سابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية "كي.جي.بي" ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أف.أس.بي"، وطرد من أجهزة الأمن الروسية بعدما كشف معلومات خطيرة تعذر في غالب الأحيان التحقق من صحتها، بحسب وكالة فرانس برس.



ومنحته بريطانيا اللجوء عام 2001، فندد من هناك بالفساد في روسيا وكشف وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.



وكان ليتفيننكو قد اتهم الرئيس الروسي بوتين بأنه يسعى إلى تصفيته.



وتوفي ليتفيننكو في 23 تشرين الثاني 2006 بعد أيام قليلة على احتسائه الشاي في فندق بلندن عثر فيه على آثار لـ"بولونيوم 210"، وهي مادة مشعة عالية السمية.



ناتاليا إستيميروفا

في 15 تموز 2009 خطفت رئيسة المنظمة غير الحكومية في الشيشان، ناتاليا إستيميروفا، في وضح النهار وقتلت برصاصة في رأسها في غروزني.



وأثار مقتل إستيميروفا الصحفية السابقة والمساعدة في منظمة "ميموريال" الروسية غير الحكومية موجة استنكار عارمة في الغرب.



سيرغي ماغنيتسكي

توفي، سيرغي ماغنيتسكي، عن 37 عاما في 2009 حين كان قيد الحبس الاحتياطي. واحتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه عن شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو، من بين زبائنه "هيرميتج كابيتال" (Hermitage Capital)، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمارات الغربية في روسيا.



وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 12 روسيا على علاقة بوفاة الحقوقي الروسي ورمز مكافحة الفساد ماغنيتسكي الذي قضى في السجن.



وأصدرت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي والذي ينص على: معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب، سيرغي ماغنيتسكي، والذي اعتمده الكونغرس الأميركي وصادق عليه الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، عام 2012. (الحرة)