روسيا تنجح بالسيطرة على مدينة أوكرانية جديدة وتسقط 33 مسيّرة

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أكد القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال الليل.وكتب سيرسكي على حسابه في موقع "فيسبوك": "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".وأكد قائد مجموعة "تافريا" الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي أن هذا هو "القرار الصحيح الوحيد"، وأن القوات الأوكرانية غادرت المدينة بالفعل.كما أشار تارنافسكي، يوم أمس الجمعة، إلى تجهيز تحصينات جديدة قرب أفدييفكا شمال دونيتسك، عاصمة المقاطعة، مع مراعاة سيناريو الانسحاب منها.ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن تارنافسكي قوله: "تم إعداد مواقع جديدة ويتم إعداد تحصينات قوية، مع مراعاة جميع السيناريوهات المحتملة".وكانت القوات الروسية نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في اقتحام أفدييفكا من الشمال، وتمكنت من فصل شمالها، حيث مصنع الفحم، عن جنوبها، حيث مقر القيادة للقوات الأوكرانية في المربع التاسع.إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال الليلمن ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 طائرة بدون طيار مسيرة استهدفت الأراضي الروسية"، خلال الليل.وأضافت الوزارة: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مقاطعة بيلغورود، و4 في مقاطعة فورونيج ومسيرة في مقاطعة كورسك و18 مسيرة في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوغا"، وفقا لموقع روسيا اليوم.إلى ذلك أعلن فلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا، أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية ليلا في منطقة ليودينوفسكي في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك إصابات. (سكاي نيوز)