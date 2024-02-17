بعد إشارتها بأن لإسرائيل المبرر لتدمير غزة.. حاكمة نيويورك تعتذر وهذا ما قالته

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بعد التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك والذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشارت إلى أن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، أمس الجمعة.وقالت هوشول في جزء من خطابها يوم الخميس الماضي في حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك "إذا هاجمت كندا بوفالو يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".وأضافت "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل"، وفقا لرويترز.وقالت أمس الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب" واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".وذكرت في بيان "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس فقد قلت مرارا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، فيما أدت الأعمال العسكرية والضربات الإسرائيلية اللاحقة إلى تسوية جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان بالأرض وتشريد جميع سكانه تقريبا. (سكاي نيوز)