15
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إشارتها بأن لإسرائيل المبرر لتدمير غزة.. حاكمة نيويورك تعتذر وهذا ما قالته
Lebanon 24
17-02-2024
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك والذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشارت إلى أن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، أمس الجمعة.
Advertisement
وقالت هوشول في جزء من خطابها يوم الخميس الماضي في حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك "إذا هاجمت كندا بوفالو يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".
وأضافت "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل"، وفقا لرويترز.
وقالت أمس الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب" واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".
وذكرت في بيان "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس فقد قلت مرارا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".
وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، فيما أدت الأعمال العسكرية والضربات الإسرائيلية اللاحقة إلى تسوية جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان بالأرض وتشريد جميع سكانه تقريبا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
Lebanon 24
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
05:42 | 2024-02-16
16/02/2024 05:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
10:10 | 2024-02-16
16/02/2024 10:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من البرازيل وفي عيد الحبّ... ممثلة لبنانيّة تُعلن خطوبتها تعرفوا إلى حبيبها (صور)
Lebanon 24
من البرازيل وفي عيد الحبّ... ممثلة لبنانيّة تُعلن خطوبتها تعرفوا إلى حبيبها (صور)
07:21 | 2024-02-16
16/02/2024 07:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية ستهاجم لبنان".. تقريرٌ جديد يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية ستهاجم لبنان".. تقريرٌ جديد يكشف ما سيحدث!
15:24 | 2024-02-16
16/02/2024 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2024-02-17
بشّر به بوتين منذ أيام.. هكذا يعمل اللقاح الروسي لعلاج السرطان
04:38 | 2024-02-17
الحصار يزداد على أكبر مستشفى في حان يونس.. والجيش الاسرائيلي يعتقل المئات
04:25 | 2024-02-17
ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.. هذا ما تضمنته
04:07 | 2024-02-17
إسرائيل قصفت مستودعات تابعة للجيش السوري في درعا
04:01 | 2024-02-17
"أرمان" و"أذرخش".. ايران تكشف عن منظومتين للدفاع الجوي (فيديو)
03:34 | 2024-02-17
لردع المهاجرين.. ولاية تكساس تشييد قاعدة عسكرية قرب الحدود
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
17/02/2024 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
17/02/2024 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
17/02/2024 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24