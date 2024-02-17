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الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

Lebanon 24
17-02-2024 | 02:13
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أعلنت جماعة الحوثي، صباح اليوم، استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الإصابة كانت "مباشرة".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، إن الحوثيين استهدفوا سفينة النفط البريطانية "بولوكس" بصواريخ في البحر الأحمر.
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وقال في تصريح له على حسابه في منصة إكس "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله".

وأضاف "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة". (سكاي نيوز)
 
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