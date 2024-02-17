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رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على مدينة رفح في غزة، تستعد مصر للأسوأ. تُعتبر رفح الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. لقد تم تصنيفها ذات يوم على أنها "منطقة آمنة" لأولئك الذين شردوا قسراً بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها أصبحت مؤخراً هدفاً لقصف جوي مميت من قبل الطائرات الإسرائيلية والمروحيات الرباعية التي يتم التحكم فيها عن بعد".وبحسب الموقع، "قبل الحرب، كانت المدينة موطنًا لحوالي 250 ألف شخص. والآن، يعيش الفلسطينيون النازحون، ومن بينهم 600 ألف طفل، في خيم مؤقتة في منطقة تبلغ مساحتها 62 كيلومترا مربعا فقط. وقال عمال الإغاثة للموقع هذا الأسبوع إن أي عملية برية إسرائيلية على المنطقة المكتظة بالسكان ستؤدي إلى "كارثة" إنسانية ورعاية صحية، يضاف إلى ذلك احتمال انتشار القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية مع غزة، وهو ما أطلعت عليه مصادر مصرية مجهولة في وقت سابق، وهو ما قد يكون له عواقب على معاهدة السلام مع إسرائيل رغم أن وزير الخارجية سامح شكري نفى ذلك".وتابع الموقع، "عندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة السلام عام 1979، وجدت مدينة رفح نفسها منقسمة. انسحبت القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها منذ عام 1967، وتم إنشاء حدود بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى تقسيم رفح إلى قسمين: جزء مصري والآخر فلسطيني. وكان أحد الأحكام الرئيسية للمعاهدة هو تحديد أربع مناطق في سيناء وإسرائيل كمنطقة منزوعة السلاح. ويقع الجانب المصري من رفح ضمن المنطقة (ج)، التي تسمح فقط بنشر قوة شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد سمحت إسرائيل باستثناءات من هذا البند على مدى العقد الماضي، مع قيام حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنشر قوات في المنطقة لمحاربة التمرد".وأضاف الموقع، "كان مفتاح الحفاظ على السلام والأمن على طول الحدود هو طريق فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم ممر فيلادلفيا، وهو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر. ومُنحت إسرائيل، التي احتلت قواتها غزة آنذاك، السيطرة على الممر بموجب معاهدة عام 1979. وفي وقت لاحق، في أعقاب اتفاق فيلادلفيا عام 2005 وفك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، سيطرت السلطة الفلسطينية على الممر، ومنذ عام 2007 تشرف حماس على المنطقة. وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال الممر. وردا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إن إعادة احتلال الممر سينتهك معاهدة السلام".الاتفاقيات المصرية الإسرائيليةوبحسب الموقع، "وفقاً للمحامية الدولية جويدة سياسيي، فإن احتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا وأي نشر للدبابات هناك سيكون "انتهاكًا صارخًا" لمعاهدة السلام. وقالت للموقع: "سيعتبر ذلك احتلالاً غير قانوني لهذا الشريط الضيق". ويتفق مع ذلك مهند صبري، الخبير والكاتب في شؤون سيناء، قائلاً إن إعادة الاحتلال ستشكل "انتهاكاً كاملاً" للشروط الأمنية للمعاهدة. وأشار صبري إلى أنه حتى عندما احتلت القوات الإسرائيلية غزة قبل عام 2005، ظل ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح. لكن صبري يرى أنه حتى لو انتهكت إسرائيل المعاهدة، فمن غير المرجح حدوث مواجهة عسكرية كاملة مع مصر. وقال: "معاهدة السلام لن تذهب إلى أي مكان"."وتابع الموقع، "بالمثل، قال جوست هيلترمان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن تعليق المعاهدة "لن يحدث". وأضاف أن "العلاقات بين إسرائيل ومصر تظل قوية رغم ما يحدث في غزة". ووفقاً لصبري، فإن مصر لم تفعل الكثير لمواجهة الغزو الإسرائيلي لغزة، على الرغم من مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني وإجبار مئات الآلاف على النزوح إلى حدودها. وقال إن القلق الرئيسي لمصر بشأن الهجوم على رفح هو التدفق الجماعي للفلسطينيين، وليس السلام مع إسرائيل. وبالنسبة لمصر والولايات المتحدة فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون مقبولا طالما أن هناك مكانا يفر إليه المدنيون الفلسطينيون بأمان".منطقة عازلةوبحسب الموقع، "الحقيقة أن المكان الذي سيتمكن الفلسطينيون من الفرار إليه إذا تحركت إسرائيل إلى رفح يشكل سؤالاً ملحاً بالنسبة لمصر والمجتمع الدولي، وهناك دلائل تشير إلى أن مصر تستعد لتدفق اللاجئين. وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن السلطات المصرية تجهز منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات لاستقبال النازحين الفلسطينيين. وقال المقاولون العاملون في المشروع للجماعة الحقوقية المستقلة إن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متوقعين الانتهاء منه في غضون 10 أيام".وأضاف الموقع، "أكد مصدر عسكري، تحدث إلى الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، تقرير مؤسسة سيناء، لكنه نفى أن مصر ستقبل "تدفقًا جماعيًا للفلسطينيين". وقال إن البناء يهدف إلى "إنشاء منطقة مركزية للحد من تسلل المسلحين إلى سيناء والاستعداد للأسوأ". وأشار المصدر إلى أن مثل هذا المخطط ليس جديدا، وقد تم إنشاء شيء مماثل في أعقاب حرب مصر عام 2014 على الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وقال: "الجديد هو تأمينه بجدران أعلى وتركيب بوابات محصنة للدخول والخروج". وأضاف: "هناك فرق بين قبول النزوح والاستعداد في حال حدوث الأسوأ". لكن صبري قال إن هناك "إشارات قوية للغاية على أن مصر توصلت بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن استقبال فلسطينيي غزة إما جزئيا أو كليا". وأضاف: "سيتم الكشف عن ذلك خلال الأيام المقبلة"."وتابع الموقع، "واجهت مصر تدفقا للفلسطينيين من غزة من قبل، ففي كانون الثاني 2008، كانت غزة تواجه أزمة إنسانية ناجمة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، والتي تفاقمت بسبب إغلاق مصر لمعبر رفح. وردا على ذلك، قام الفلسطينيون بتدمير جزء من الجدار على طول الحدود، مما سمح لنحو نصف سكان غزة بالعبور إلى مصر بحثا عن الغذاء والإمدادات الأساسية. وأمر حسني مبارك، رئيس مصر آنذاك، القوات بعدم مهاجمة الفلسطينيين. وقال المصدر العسكري للموقع: "نظرًا لأن الوضع شديد الخطورة، تتخذ مصر كل الإجراءات اللازمة وتدرس كافة السيناريوهات". وأضاف: "الدولة لا تريد أن يتكرر ما حدث عام 2008، حيث أدت الفوضى في قطاع غزة إلى دخول المئات إلى مصر بشكل غير قانوني وغير منظم، مما يعرض حياتهم وأمن مصر للخطر". وقال المصدر إن القاهرة تدرك أن الفلسطينيين إما سيهربون شمالا أو نحو مصر إذا هاجمت إسرائيل رفح. وأضاف: "إن أكبر مخاوف الحكومة المصرية هو تسلل المسلحين الذين سيعملون بعد ذلك من سيناء ويستهدفون إسرائيل، الأمر الذي سيعطي الإسرائيليين أسبابًا للانتقام"."وأضاف الموقع، "قال صبري إنه لا توجد مؤشرات على زعزعة استقرار كبيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. وأضاف: "مصر خضعت حتى الآن لكل شرط إسرائيلي. انظر إلى المساعدات، على سبيل المثال. لقد طُلب من مصر عدم إرسال المساعدات مباشرة إلى غزة وعدم كسر الحصار، وقبلت مصر بذلك. لقد أرسلوا المساعدات عبر نيتسانا والعوجا ليتم فحصها أولاً من قبل الإسرائيليين ثم يقرر الإسرائيليون ما إذا كانت المساعدات ستدخل أم لا". وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على إسرائيل التوقيع على أسماء الجرحى الفلسطينيين، وكذلك المسافرين العاديين، قبل إجلائهم إلى مصر".