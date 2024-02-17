إقامة دولة فلسطينية مُستقلة.. هل ما زال حُلماً "بعيد المنال"؟

مرة أخرى العالم يتحدث عن دولة فلسطينية. القضية هذه تسببت في حدوث صدع عميق بين إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة.

Advertisement

حالياً، يواصل الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة. وفي الوقت نفسه، قالت المملكة المتحدة إنها ستفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين تصر المملكة العربية السعودية على أنه بدون حل لمسألة الدولة، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.



وفي خضم كل هذا الحديث حول مستقبلهم، كان صوت الشعب الفلسطيني مفقوداً إلى حد كبير. وبينما يشاهدون زعماء العالم وهم يناقشون مصيرهم، فإن العديد من الفلسطينيين لا يحبسون أنفاسهم.. لقد سمعوا كل ذلك من قبل.



وقال مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، إن معظم الفلسطينيين تجاوزوا حد وضع آمالهم في التصريحات التي يدلي بها الزعماء الأجانب، بغض النظر عن مدى ودية هذه التصريحات.



وفي حديث عبر شبكة "CNN"، قال الشقاقي: "لن يكون أي خطاب، بغض النظر عن مكانه، مفيدًا على الإطلاق في إقناع الفلسطينيين بوجود عملية سياسية قابلة للحياة يمكن أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمنحهم دولة في بلدهم".



وأضاف: "ما يحتاجون إلى رؤيته هو العمل على الأرض.. إنهم يريدون أن يروا الاحتلال الإسرائيلي ينتهي – وأهم علامتين للاحتلال الإسرائيلي هما بناء المستوطنات والسيطرة على الأراضي".



واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967، وضمت فيما بعد القدس الشرقية وسحبت قواتها ومستوطنيها من غزة.



وبموجب اتفاقية أوسلو للسلام، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، اعتماداً على من هو المسؤول. وكانت الخطة تقضي بأن تقوم إسرائيل بتسليم السيطرة تدريجيا على المزيد والمزيد من المناطق، لكن ذلك لم يحدث أبدا.

مع هذا، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على 60% من مساحة الضفة الغربية، التي تواصل توطين مواطنيها فيها.



ويعيش أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأرض التي يريد الفلسطينيون، إلى جانب المجتمع الدولي، إقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها، إلى جانب غزة.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إحدى العقبات الرئيسية أمام حل الدولتين.



وكانت حكومة نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تدعم المستوطنات، وتقدم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لتشجيع المزيد من المستوطنين اليهود على الانتقال إلى الضفة الغربية. موقف الدولة منذ فترة طويلة هو أن المستوطنات ليست غير قانونية وأن الأرض ليست محتلة، لأنها لم تكن جزءًا معترفًا به بالكامل من دولة ذات سيادة قبل سيطرة إسرائيل عليها في عام 1967.



وفي حين أن المناطق التي تتعدى فيها المستوطنات على الأراضي الفلسطينية كانت دائما عرضة للعنف، فإن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت خارج نطاق السيطرة في الأشهر الأخيرة، مما أثار غضب الولايات المتحدة.



ودفع هذا الارتفاع في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين - والذي ظل دون عقاب إلى حد كبير من قبل السلطات الإسرائيلية - الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على 4 مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف أو تخويف بشكل مباشر في الضفة الغربية.



وقالت المحللة السياسية الفلسطينية ومحامية حقوق الإنسان، ديانا بوتو، والتي عملت كمستشارة قانونية لفريق التفاوض الفلسطيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن العقوبات هي علامة على أن تغييرا إيجابيًا أخيرًا قد يبدأ فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.



وأضاف: "إنها بطيئة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.. سوف تتحسن الأمور وسيكون لها تأثير كرة الثلج، وصدقوني، لقد بدأت بالفعل".



وقالت بوتو إن قرار جنوب إفريقيا رفع قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة.