ثروة هائلة في العالم العربي.. أرقام تظهر الدول "الأكثر إنتاجاً" للنفط

تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المنتجة للنفط خلال عام 2024، بمعدل يومي بلغ 10.815.700 برميل.



Advertisement وجاء العراق في المرتبة الثانية بـ4.162.000 برميل، ثم دولة الإمارات ثالثاً بـ3.770.000 برميل، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" العالمي. وجاء العراق في المرتبة الثانية بـ4.162.000 برميل، ثم دولة الإمارات ثالثاً بـ3.770.000 برميل، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" العالمي.



وفي ما يلي قائمة ترصد حجم الإنتاج النفطي اليومي للدول العربية المُصدرة للنفط في العام 2024:



1- السعودية: 10.815.700 برميل يومياً



2- العراق: 4.162.000 برميل يومياً



3- الإمارات: 3.770.000 برميل يومياً



4- الكويت: 2.720.500 برميل يومياً



5- قطر: 1.815.100 برميل يومياً

6- الجزائر: 1.415.000 برميل يومياً



7- ليبيا: 1.255.000 برميل يومياً



8- عُمان: 980.000 برميل يومياً



9- مصر: 661.000 برميل يومياً