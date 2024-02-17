Advertisement

عربي-دولي

ثروة هائلة في العالم العربي.. أرقام تظهر الدول "الأكثر إنتاجاً" للنفط

Lebanon 24
17-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1165312-638437626799104056.jpg
Doc-P-1165312-638437626799104056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المنتجة للنفط خلال عام 2024، بمعدل يومي بلغ 10.815.700 برميل.

Advertisement
وجاء العراق في المرتبة الثانية بـ4.162.000 برميل، ثم دولة الإمارات ثالثاً بـ3.770.000 برميل، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" العالمي.

وفي ما يلي قائمة ترصد حجم الإنتاج النفطي اليومي للدول العربية المُصدرة للنفط في العام 2024:

1- السعودية: 10.815.700 برميل يومياً

2- العراق: 4.162.000 برميل يومياً

3- الإمارات: 3.770.000 برميل يومياً

4- الكويت: 2.720.500 برميل يومياً

5- قطر: 1.815.100 برميل يومياً
 
6- الجزائر: 1.415.000 برميل يومياً

7- ليبيا: 1.255.000 برميل يومياً

8- عُمان: 980.000 برميل يومياً

9- مصر: 661.000 برميل يومياً

(الخليج أونلاين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:12 | 2024-02-17
11:58 | 2024-02-17
11:02 | 2024-02-17
10:29 | 2024-02-17
10:19 | 2024-02-17
10:08 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24