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عربي-دولي
"أرمان" و"أذرخش".. ايران تكشف عن منظومتين للدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
17-02-2024
|
04:01
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صباح اليوم السبت كشفت إيران عن منظومتي "أرمان" و"أذرخش" للدفاع الجوي، ونشرت وكالة "مهر" للأنباء مشاهد لهما.
وتم إزاحة الستار عن المنظومتين في احتفال أقيم بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة محمد رضا أشتياني.
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وأشارت وكالة "مهر" إلى أن منظومة "أرمان" مضادة للصواريخ الباليستية، ومنظومة "أذرخش" مخصصة للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية.
وأكدت الوكالة أنه تم إنشاء هذه الأنظمة بجهود خبراء وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وتتضاعف قوة الدفاع الجوي مع إدخال أنظمة جديدة في شبكة الدفاع في البلاد.(روسيا اليوم)
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