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إسرائيل قصفت مستودعات تابعة للجيش السوري في درعا

Lebanon 24
17-02-2024 | 04:07
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قامت إسرائيل، اليوم السبت، باستهداف مستودعات تابعة للجيش السوري والمجموعات الموالية لإيران، فيما تجري الأخيرة تدريبات عسكرية في بادية حمص، وفقا ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن إسرائيل استهدفت مستودعات سلاح للجيش السوري والمجموعات الموالية لإيران شمالي درعا.
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وذكر المرصدُ السوري بأن المجموعات التابعةَ لإيران تُجري تدريبات عسكرية على بُعد نحو 40 كيلومترا من مدينة تدمر ضمن بادية حمص، وتجري التدريبات على القتال والإخلاء باستخدام الذخيرة الحية في معسكرات تابعةٍ لحزب الله بإشراف قيادات من الحزب.

وقال المرصد إن التدريبات تهدف إلى رفع جاهزية هذه المجموعات في ظل الاستهدافات المتبادلة مع إسرائيل والولايات المتحدة. (سكاي نيوز)

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