ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.. هذا ما تضمنته

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أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن إقرار مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار يورو، بعد توقيع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين.وتشمل "حزمة ميونيخ"، قذائف دبابات وقطع مدفعية متنقلة، إضافة إلى منظومتي دفاع جوي من طراز "سكاي نيكس" و100 صاروخ" آيريس تي إل إس" مضاد للطائرات.وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وقع، الجمعة، مع المستشار الألماني اتفاقا أمنيا وصف بأنه "تاريخي". وأكد شولتس عزم بلاده على دعم أوكرانيا "طالما اقتضى الأمر ذلك" في وجه الهجوم الروسي.وأضاف في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، "بالطبع، نأمل جميعا بأن تنتهي هذه الحرب الوحشية قريبا.. لكننا نرى أيضا أنّ روسيا ليست مستعدة لسلام عادل ودائم".وتخطط فرنسا وألمانيا أيضا لدعم أوكرانيا، بعد الحرب ليكون لها جيش حديث قادر على صد هجمات مستقبلية محتملة من روسيا.وقال الرئيس الأوكراني في برلين، إن "اتفاقنا الأمني هو وثيقة ثنائية غير مسبوقة حقا".ويأتي توقيع زيلينسكي هذه الاتفاقات، بينما يتدهور الوضع على الجبهة الأوكرانية.اضطر الجيش الأوكراني إلى الانسحاب من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد، السبت، ما يمنح روسيا أكبر انتصار رمزي لها بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي.وأعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، السبت، أنه "وفقا للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا".وتواجه أوكرانيا تحديات كثيرة، مع تشديد القوات الروسية هجومها وتعثر المساعدة العسكرية الأميركية وافتقار الجيش الأوكراني إلى العديد والأسلحة والذخائر.واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا مركز "القتال العنيف" في شرق البلاد التي باتت مدمرة إلى حد كبير، في خضم نقص متزايد في الموارد، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.وتترقب كييف منذ أشهر تصويت الكونغرس على مساعدة حاسمة بحوالى 60 مليار دولار قررتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن المعارضة الجمهورية في مجلس النواب تعرقلها.وحذرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس في خطاب في ميونيخ الخميس، من أن الفشل في إقرار هذه المساعدة في الكونغرس سيكون بمثابة "هدية لبوتين".