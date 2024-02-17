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عربي-دولي

من أصول عربية.. رجل يهدد شرطيين بـ"سكّين جزّار" في باريس

Lebanon 24
17-02-2024 | 05:20
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قتلت قوات حفظ الأمن في باريس رجلا كان يهدد شرطيين بـ"سكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد كانون الأول 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له.

ولم يصدر بعد بيان من الشرطة الفرنسية عن حيثيات الحادث. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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