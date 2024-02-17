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زيلينسكي: الانسحاب من أفدييفكا اتخذ "لإنقاذ حياة الجنود الأوكران"

Lebanon 24
17-02-2024 | 05:45
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بعدما أعلن الجيش الأوكراني في ضربة وانتكاسة موجعة، انسحاب قواته من آخر معاقلها قرب مدينة دونيتسك شرقي البلاد، علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي على الأمر.
 
فقد رأى زيلينسكي أن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا جاء للحفاظ على حياة الأوكرانيين.
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واعتبر اليوم السبت، أن قرار سحب القوات من شرق البلاد في المنطقة الواقعة على خط المواجهة، اتخذ "لإنقاذ حياة الجنود الأوكران".

وأضاف أن ذلك جاء من أجل تجنب المحاصرين، حيث تقرر الانسحاب إلى خطوط أخرى.
 
كما أكد أن هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات واستولت روسيا على شيء ما، ولم تستول على أي شيء.

وتابع أن القدرة على إنقاذ الشعب هي المهمة الأكثر أهمية لكييف في هذا الوقت.

وجاء قرار الانسحاب بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي، حيث انسحبت القوات الأوكرانية من آخر معاقلها قرب مدينة دونيتسك شرقي البلاد. (العربية) 
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