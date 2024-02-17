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هنية: لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان على غزة وإنسحاب إسرائيل منها

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:00
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حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان اليوم السبت، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين الذين يقضون أحكاماً لفترات طويلة في أي اتفاق تبادل مقبل.
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وقال هنية في بيان: "لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عن شعبنا وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار".

وأضاف: "حركة حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة و إنجازات مقاومته الباسلة.. سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".
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