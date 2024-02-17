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عربي-دولي

في عمّان.. 4 دول عربية تبحث سبل مكافحة المخدرات

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:07
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اجتمع في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، وزراء داخلية لبنان، العراق، الأردن وسوريا ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".
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كذلك، تم البحث في تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي. 
 
 
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