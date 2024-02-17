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عربي-دولي
فيديو مؤثر.. تسجيل للطفلة هند رجب تقرأ الفاتحة قبل إستشهادها في غزة!
Lebanon 24
17-02-2024
|
06:29
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بعد أسبوع على مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب برفقة 5 من أفراد عائلتها جنوب غربي مدينة غزة، إضافة إلى المسعفين اللذين خرجا لإنقاذها، بثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تسجيلاً صوتياً جديداً للطفلة التي هز صراخها العالم وهي تناشد لإنقاذها.
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وأظهر التسجيل المنشور عبر موقع الهلال الأحمر على "فيسبوك"، محاولة إحدى العاملات بالهلال الأحمر تهدئة هند عبر قراءة آيات من القرآن الكريم.
ووثق تسجيل صوتي مسعفة تدعى رنا تقول للطفلة "نقرأ قرآن وأدعية شوية؟ شو رأيك"، وبدأت بقراءة سورة الفاتحة، وبدا التأثر واضحاً على صوت العاملة بالهلال الأحمر وهي تحاول التماسك فيما تردد الصغيرة الآيات وصوتها يرتجف من الرعب والخوف.
يشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني كان أعلن، في 10 شباط، العثور على جثة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوماً في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.
وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا"، بأن ذوي الطفلة عثروا على جثتها وجثث من كانوا في المركبة التي حوصرت من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث قُتل كل أفراد عائلتها في البداية باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاماً).
وأوضح الهلال الأحمر أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها للموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.
يذكر أن الواقعة الأليمة كانت وثّقت عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلاً صوتياً، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ لينقطع الاتصال معها.
(العربية نت)
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