قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف لم تسحب قواتها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك حفاظا على أرواح جنودها، وإنما لأن عصابة زيلينسكي لا يمكنها القتال بالمجان.



وأضافت زاخاروفا: "زيلينسكي لم يسحب قواته من أفدييفكا حفاظا على حياة جنوده.. لا، ليس لهذا السبب. وإنما لأن زيلينسكي وعصابته لا يعرفون القتال إلا مقابل أموال طائلة تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وضد المدنيين فقط. كل شيء آخر لا يهم بالنسبة لهم".

Advertisement

وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، والذي قال إن قراره هذا نابع من ضرورة الحفاظ على أرواح جنوده. (روسيا اليوم)