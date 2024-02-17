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كيف علّقت الخارجية الروسية على قرار زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا؟

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:36
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قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف لم تسحب قواتها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك حفاظا على أرواح جنودها، وإنما لأن عصابة زيلينسكي لا يمكنها القتال بالمجان.

وأضافت زاخاروفا: "زيلينسكي لم يسحب قواته من أفدييفكا حفاظا على حياة جنوده.. لا، ليس لهذا السبب. وإنما لأن زيلينسكي وعصابته لا يعرفون القتال إلا مقابل أموال طائلة تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وضد المدنيين فقط. كل شيء آخر لا يهم بالنسبة لهم".
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وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، والذي قال إن قراره هذا نابع من ضرورة الحفاظ على أرواح جنوده. (روسيا اليوم) 
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