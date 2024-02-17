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عربي-دولي

سماع إنفجارين قويين... قنبلتان أصابتا أحد المطارات خلال معارك!

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:48
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أُصيب مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بـ"قنبلة" على الأقل وسط معارك تجري في المنطقة مع متمردي حركة "إم 23".

وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه أنّ "قنبلتين" أصابتا المطار، مشيرا إلى أنهما "لم تتسببا بأضرار".
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الأمني قوله إن "هناك خبراء في الموقع للتثبت من مصدر النيران".

وسمع سكان بينهم مراسل لفرانس برس خلال الليل انفجارين قويين.

ويشهد شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعا بين حركة "إم23" والجيش الكونغولي. (سكاي نيوز)
 
 
 

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