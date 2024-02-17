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فريق نافالني يطالب بتسلّم جثمانه "فوراً"

Lebanon 24
17-02-2024 | 07:21
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طالب فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، يوم السبت، بتسلّم جثمانه "فوراً"، بعد إبلاغ والدته رسمياً بوفاته في السجن.

وأفادت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض، إنّ "أحد موظفي المعتقل قال إنّ جثّة أليكسي نافالني موجودة في سالخارد"، البلدة الواقعة في منطقة القطب الشمالي في روسيا حيث معتقله، ونقلها "محققون لإجراء أبحاث".
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يارميش قولها "نطالب بتسليم جثة أليكسي نافالني على الفور إلى عائلته".
 
وذكرت المتحدثة في مقطع فيديو أن والدة المعارض ليودميلا نافالانايا ذهبت السبت إلى المعتقل "آي كاي 3" في منطقة يامال حيث تسلمت "وثيقة رسمية" تؤكد وفاته.

وأكدت يارميش المقيمة في المنفى، أن "أليكسي نافالني قتل". 
وأوضحت أن والدة نافالني وصلت مع محام إلى السجن، وانتظر الاثنان هناك ساعتين قبل أن يتم استقبالهما.

وقالت يارميش "ما زلنا ننتظر وثيقة الوفاة الرسمية". (سكاي نيوز عربية) 
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