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عربي-دولي
بلينكن: تقريبا كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة
Lebanon 24
17-02-2024
|
08:14
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قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.
وقال بلينكن في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة في ما يتعلق باندماجها".
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وأضاف بلينكن: "تقريبا كل دولة عربية الآن تريد حقا دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات".
وسلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.
وأشار إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية. (سكاي نيوز)
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