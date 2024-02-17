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إقتصاد

بوتين: تأسيس شركة "غازبروم" عزز مجمّع صناعة الغاز الروسي

Lebanon 24
17-02-2024 | 09:30
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن إنشاء شركة "غازبروم" قبل 31 عاما عزّز قطاع صناعة الغاز الروسي، وأن روسيا كانت واثقة من صواب قرار تأسيس الشركة.

وشدد على أن الشركة تعمل "لصالح تنمية البلاد وضمان أمن الطاقة في روسيا وحماية مصالح الدولة".
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وأكد بوتين أن الشركة تحتل مكانة رائدة في صناعة الغاز العالمية وتعمل على تطوير أسواق واعدة لمنتجاتها.

وأضاف: "اليوم تضع الشركة لنفسها أهدافا أكثر طموحا على الرغم من كل التحديات الخارجية، وتفتح أسواقا عالمية واعدة أمام منتجاتها مما يؤكد سمعتها مورد موثوق، ومكانتها واحدة من الشركات الرائدة في العالم في صناعة الغاز".

وتابع: "معا كفريق متماسك، نحقق نتائج عالية حقا". (روسيا اليوم)

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