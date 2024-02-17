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وزير الدفاع الأوكراني: لهذا السبب انسحبنا من أفدييفكا

Lebanon 24
17-02-2024 | 10:19
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صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اليوم السبت، بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان بسبب نقص الأسلحة.


وقال: "نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ونحتاج المزيد من أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، نحتاج إلى قذائف مدفعية، نحتاج إلى أنظمة تحصين". (روسيا اليوم)
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