الجيش الأميركي يقصف قاربا مسيّرا للحوثيين

Advertisement

قالت القيادة المركزية الأميركية، إنّ قواتها وجّهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسيّر أُطلقا من مناطق يُسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وأضافت القيادة في منشور على منصة "إكس" أن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن، أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية "إم.تي بولوكس".وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة. (العربية)