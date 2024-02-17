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عربي-دولي
ضغوط متزايدة على نتنياهو: انضمام أكبر منظمة عمالية في إسرائيل إلى الاحتجاجات
Lebanon 24
17-02-2024
|
11:58
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن رئيس نقابة العمال "الهستدروت" في دولة الاحتلال أرنون بار دافيد قوله، "إن حكومة نتنياهو جلبت الكارثة لإسرائيل".
وأضاف "أن نتنياهو هو المسؤول عن هجوم السابع من تشرين الأول الماضي وأن عليه الاستقالة".
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ودعا "إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات ولا بد أن يكون هناك رئيس وزراء جديد في إسرائيل خلال عام".
وأكد دافيد أنه "سينظم إلى الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة وسيطالب بتغييرها".
وذكر دافيد"، "أنه تحدث مع نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتعديل الميزانية والتكيف مع وضع الحرب بما في ذلك إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية ولكنهما لم يأخذا اقتراحي بعين الاعتبار".
وفي كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أن النقص البالغ 95 ألف عامل بعد الحرب أدى إلى قيام وزارة الإسكان في دولة الاحتلال بصياغة خطة لتدريب الإسرائيليين على البناء براتب يبدأ من 11 ألف شيكل، فيما تتجه الأنظار إلى "الحريدم" المتشددين لسد الفراغ.
ووقعت صناعة البناء والبنية التحتية في واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها في أعقاب الحرب على غزة، على خلفية نقص حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني ورحيل حوالي 15 ألف عامل بناء أجنبي بسبب الوضع الأمني، الأمر الذي أصاب القطاع بالشلل.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر المقاولون من انهيار الصناعة، خاصة المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومؤخرا قررت الدولة زيادة حصة العمال الأجانب.(عربي 21)
المصدر: العربي
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