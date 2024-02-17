تطوّر على صعيد صفقة تبادل الأسرى.. هذا ما سيحصل الأسبوع المقبل

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كشفت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، "أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، في إطار مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس في قطاع غزة".وقالت القناة الـ13 إنه "من المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي الأسبوع المقبل إلى قطر، بهدف مناقشة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة".وأشارت إلى أنه "من المتوقع أيضا أن يتم منح الوفد تفويضا محددا لصياغة الرد على مطالب حركة حماس أمام الوسطاء، وفقا للظروف التي ستطرأ في المفاوضات".(عربي 21)