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عربي-دولي

العلم الروسي يرفرف فوق مصانع أفدييفكا.. روسيا تنتصر من جديد(فيديو)

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:26
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أفدييفكا
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وسط نقص حاد في الذخيرة، انسحبت القوات الأوكرانية من بلدة أفدييفكا في شرق البلاد السبت، في خطوة تشكل انتصارا رمزيا لروسيا، وتمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ أيار 2023 عندما استولت موسكو على مدينة باخموت.
 
ووفق قائد الجيش الأوكراني الجديد أولكسندر سيرسكي فإن جنوده انسحبوا إلى مواقع أكثر أمنا خارج البلدة.
 
وانتشر عبر منصة أكس فيديو يظهر تواجد جنزد روس فوق سطح أحد المصانع في أفدييفكا، حيث عمدوا إلى رفع العلم الروسي فوقه بإشارة واضحة إلى السيطرة الكاملة على المنطقة.
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وتعد السيطرة على أفدييفكا أمرا أساسيا في هدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على الإقليمين اللذين يشكلان منطقة دونباس الصناعية، وتمنح فلاديمير بوتين نصرا ميدانيا بينما يسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل.
المصدر: فرانس 24

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