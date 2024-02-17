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نتنياهو بردٍ على مطالب حماس: سنقتحم رفح حتى لو حررنا الرهائن

Lebanon 24
17-02-2024 | 13:57
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

كما أشار في مؤتمر صحافي في القدس إلى أن "عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة".
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وقال نتنياهو إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، "إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن "طلبات حماس ضرب من ضروب "الخيال".

وأضاف: "لا طائل من استكمال المفاوضات ما لم تغير حماس مطالبها".

وتابع نتنياهو في تصريح للصحفيين أنه "لا يمكن إبرام اتفاق دبلوماسي موسع مع الفلسطينيين إلا عبر مفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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