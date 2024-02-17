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عربي-دولي
تحذير سعودي من احتمال انفجار الوضع: الحل بإقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
17-02-2024
|
14:45
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن أولوية السعودية الآن هي التعامل مع "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والتركيز على وقف إطلاق النار، وانسحاب الإسرائيليين من غزة، وإدخال مواد الإغاثة للسكان".
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ورأى الأمير فيصل بن فرحان أن تطبيع السعودية مع إسرائيل يعتمد على مبادرة السلام العربية.
وأضاف: "يجب أن تكون هناك قدرة للفلسطينيين لتقرير مصيرهم لكي يكون هناك أمن مستديم، وهذا يعني أن الشركاء في المنطقة ملتزمون بذلك، وهذا يحتاج لقرارات صعبة داخل إسرائيل أيضاً». وأكد وزير الخارجية السعودي أن "معظم الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين»، محذراً من أنه إذا لم يُتَوَصَّل إلى حل على هذا الأساس، فإن ذلك «سيعيدنا إلى حلقة النزاع والصراع، وأخشى أن يكون الانفجار المقبل أسوأ".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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