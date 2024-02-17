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عربي-دولي

مسيرات حاشدة تغزو تل أبيب والقدس.. الضغوط تنهال على نتنياهو

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:37
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شهدت مدينتا "تل أبيب" والقدس، مسيرات حاشدة، طالبت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن الأسرى لدى حركة "حماس" وإجراء انتخابات برلمانية فورية.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنّ الآلاف من الإسرائيليين خرجوا في "تل أبيب" والقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وكذلك "للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست في أسرع وقت".
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وفي سياقٍ متصل، قال نتنياهو، خلال مؤتمرٍ صحافي، اليوم، إنّ "إسرائيل" ستستمر في حربها حتى تحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، مشيراً إلى أنّ "معنى طلبات حماس في المفاوضات هو هزيمة إسرائيل".(الميادين)

المصدر: الميادين
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