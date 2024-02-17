روسيا تعلن "السيطرة الكاملة" على مدينة أوكرانية

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعاً دفاعياً قوياً للقوات المسلحة الأوكرانية".بدوره، هنأ بوتين جيشه بـ"الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا.وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: "لقد استمع فلاديمير بوتين في الكرملين الى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا. الرئيس هنأ جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الانسحاب من أفدييفكا "قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".وأضاف: "لتجنّب أن نكون محاصرين، قررنا الانسحاب على خطوط أخرى. هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات وأن روسيا استولت على شيء ما، هي لم تستولِ على شيء".واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا مركز "القتال العنيف" في شرق البلاد التي باتت مدمرة إلى حد كبير، في خضم نقص متزايد في الموارد، وتعثر المساعدات العسكرية الأميركية، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.وفجر السبت، أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة".وعبر حسابه على موقع "فيسبوك"، كتب سيرسكي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".