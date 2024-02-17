قطر: يجب وقف الحرب بغزة اليوم وبدون شروط مسبقة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، على ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة اليوم وبدون شروط مسبقة.

وأضاف ابن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن الوضع الإنساني في غزة "مزرٍ للغاية" لا سيما في رفح التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين.

وأعرب عن "أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة في حال تمكن الجانبين (إسرائيل وحركة حماس) من حل بعض النقاط العالقة فيما يخص الجانب الإنساني بغزة".

وأوضح وزير الخارجية القطري، "حاولنا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن الأيام القليلة الماضية لم تتقدم كما كان متوقعا".

وردا على سؤال حول معوقات التوصل إلى اتفاق، قال الوزير القطري: "لا يستطيع الكشف عن الكثير عن تفاصيل المفاوضات".

وشدد أنه "يجب وقف الحرب بقطاع غزة اليوم وبدون شروط مسبقة".

وأكد وزير الخارجية القطري، أن "وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الأسرى".

وأشار إلى أنه "لا يوجد تقدم في الحديث عن حل الدولتين".

وتابع وزير الخارجية القطري، قائلاً: "علينا أن نكون واقعيين بشأن التفاوض حول القضية الفلسطينية، لاسيما أن المحادثات على مدى 3 عقود لم تحرز أي تقدم".

ورداً على سؤال حول موقف الصين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال وزير خارجية قطر إننا "نحترم موقفها الداعم لغزة".

( الأناضول)