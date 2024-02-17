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عربي-دولي

بريطانيا تمدد "فترة السماح" للاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
17-02-2024 | 23:35
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قالت وزارة الداخلية البريطانية، الأحد، إن بريطانيا ستمنح تمديدا إضافيا لمدة 18 شهرا لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.

 

وقالت الحكومة إنه اعتبارا من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا، وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

 

وقال وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان: "يوفر مخطط تمديد التأشيرة الجديد اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب، وسنواصل توفير ملاذ آمن للفارين من الصراع".

 

 ولدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما للذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة، والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الحرب، مع اقتراب الهجوم الروسي لأوكرانيا من دخول عامه الثالث.

 

وقالت وزارة الداخلية إن التمديد سيفيد أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.

 

وفي إطار جهودها لدعم أوكرانيا في جهودها العسكرية، قالت بريطانيا أيضا إنها ستزود كييف بآلاف الطائرات المسيّرة، وحثت المشرعين الأميركيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء آخرين.

( سكاي نيوز)
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