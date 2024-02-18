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عربي-دولي

الهند: على إسرائيل توخي الحذر بشأن الخسائر بين المدنيين

Lebanon 24
18-02-2024 | 01:00
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قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، السبت، إنه كان على إسرائيل أن تتوخى الحذر بشأن الخسائر بين المدنيين.

 

تصريح جايشانكار، جاءت في ندوة عقدت ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المقام بنسخته الـ60 في مدينة ميونخ الألمانية.

 

وشدد وزير الخارجية الهندي، على أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وكان ينبغي لها أن تكون حذرة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين".

 

وقال إن الهند تحافظ على إيمانها بحل الدولتين.

 

وأضاف: "حافظنا على هذا الموقف لسنوات. واليوم، تعتقد العديد من الدول أن حل الدولتين ليس ضروريا فحسب، بل أكثر إلحاحا من ذي قبل".

 

كما دعا الوزير الهندي إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والحاجة إلى ممر إنساني مستدام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

( الأناضول)
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