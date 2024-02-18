مصر تبلغ إسرائيل بخطورة نزوح الفلسطينيين من رفح على الأمن القومي

أبلغت مصر، إسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية المتاخمة لحدودها "خطر على أمنها القومي".

جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة نقاشية، السبت، حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

وقال شكري: "مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني؛ يشكل خطرا على أمننا القومي".

وأكد وزير الخارجية المصرية على ضرورة إيجاد رؤية للمجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، منتقدا أنه "لا يوجد خطوات جادة وفعلية لتنفيذ هذا الأمر".

( الأناضول)