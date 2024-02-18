بينهم 5 ضباط كبار.. ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إصابة جنديين من وحدة الاستطلاع الخاصة ماغلان في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الاول الماضي إلى 573 قتيلا.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن عدد قتلاه ارتفع إلى 573 ضابطا وجنديا، منذ بداية الحرب على غزة، مشيرا إلى أن عدد جرحاه ارتفع أيضا ووصل إلى 2918.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مقتل جنديين وإصابة 4 من أفراد وحدة المظليين، بينهم ضابط.







وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة الجندي أوري يعيش (27 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة خلال عملية إطلاق نار عند مفرق رام منطقة كريات ملاخي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن من بين القتلى "5 برتبة كولونيل (عقيد)، وهم أكبر ضباط قتلوا في المعارك في الذاكرة الحديثة".





وهؤلاء الضباط الكبار الخمسة هم:

العقيد جوناثان شتاينبرغ، 42 عاماً، قائد لواء ناحال، وقُتل صباح يوم 7 تشرين الاول خلال مواجهات مع مسلحي حماس في منطقة كرم أبو سالم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

العقيد روي ليفي، 44 عامًا، قائد الوحدة المتعددة المجالات، والمعروفة أيضًا باسم وحدة "الشبح"، وقُتل أثناء قتال قواته مع مسلحي حماس في بلدة رعيم الجنوبية.

العقيد عساف حمامي، 41 عاماً، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وقُتل وهو خلال اشتباكات في كيبوتس نيريم، وتحتجز حماس جثته في قطاع غزة.

العقيد إسحاق بن باسات، 44 عامًا، قائد القيادة الأمامية لقائد لواء جولاني، وقتل مع 9 جنود آخرين خلال معركة شرسة ضد حماس في حي الشجاعية بمدينة غزة.

العقيد احتياط ليون بار، 53 عامًا. (سكاي نيوز)