البرهان يتعهد بعدم وقف القتال حتى القضاء على الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، السبت، إن "الجيش السوداني لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين في إشارة إلى قوات الدعم السريع".

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان الذي يقود الجيش السوداني، ضباط وجنود" الفرقة الثالثة مشاة" بمدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال) ،وفق بيان من الجيش السوداني.

وأضاف البرهان: "معركة الكرامة مستمرة حتي دحر هذا التمرد (الدعم السريع) ومن عاونهم نهائيا".

وشدد على أن "القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين".

ودعا البرهان قوات الدعم السريع إلى "الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم (وسط)".

ووجه خطابه إلى "الدعم السريع" بقوله: "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

( الأناضول)