Advertisement

عربي-دولي

البرهان يتعهد بعدم وقف القتال حتى القضاء على الدعم السريع

Lebanon 24
18-02-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1165620-638438430020263725.jpg
Doc-P-1165620-638438430020263725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، السبت، إن "الجيش السوداني لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين في إشارة إلى قوات الدعم السريع".

 

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان الذي يقود الجيش السوداني، ضباط وجنود" الفرقة الثالثة مشاة" بمدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال) ،وفق بيان من الجيش السوداني.

 

وأضاف البرهان: "معركة الكرامة مستمرة حتي دحر هذا التمرد (الدعم السريع) ومن عاونهم نهائيا".

 

وشدد على أن "القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين".

 

ودعا البرهان قوات الدعم السريع إلى "الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم (وسط)".

 

ووجه خطابه إلى "الدعم السريع" بقوله: "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:20 | 2024-02-18
04:00 | 2024-02-18
03:43 | 2024-02-18
03:40 | 2024-02-18
03:30 | 2024-02-18
03:21 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24