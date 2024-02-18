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أولاف شولتس يدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي

Lebanon 24
18-02-2024 | 02:40
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وسط تصاعد المخاوف حيال عمليتها البرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 
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وقال شولتس أمس السبت، خلال مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ 60، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، وإن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى تعبر عن ذلك.

 

وأضاف: "نحن أيضا واضحون جدا بشأن الأشياء المهمة التي يجب أن تقال. أولا، لا بد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجب أن يصل أكثر مما هو عليه اليوم. وثانيا، يجب أن تكون الحرب الجارية متماشية مع القانون الدولي".

 

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا نقلت مخاوفها إلى الحكومة الإسرائيلية، وذكرتها بمسؤوليتها في الامتثال للقانون الدولي، لافتا إلى أنهم يجرون محادثات مع دول مثل تركيا وقطر والإمارات لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، والتوصل إلى حل الدولتين.

 

وأكد المستشار الألماني أنهم يعملون من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

( روسيا اليوم)

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