أوكرانيا تعلن إسقاط 12 مسيرة وطائرة حربية روسية

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، اليوم، إن القوات الأوكرانية أسقطت 12 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية، بالإضافة إلى صاروخ «كروز» من طراز «كيه إتش-59» وطائرة قاذفة مقاتلة من طراز «سوخوي-34».

وأضاف أوليشوك في منشور عبر تطبيق «تلغرام»: «أريد أن أشكر وحدات القوات الجوية على عملها القتالي الناجح! يوماً سعيداً للجميع!»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا، وتحصّنت في «مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك» بعد سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

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وذكر إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الوزارة، في تسجيل مصور نشرته الوزارة على تطبيق «تلغرام»: «يجري اتخاذ إجراءات لإخلاء المدينة بالكامل من المسلحين، والتصدي للوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة، وتتحصن في (مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك)».

وفي سياقٍ موازٍ، أكد الحاكم الإقليمي لمنطقة كراماتورسك أن شخصين قُتلا بعدما استهدفت روسيا المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا بقصف صاروخي، مساء السبت.

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في المدينة رجال إنقاذ ينقلون جثة من أحد المنازل، بينما كان آخرون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض.

وقال حاكم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، إن روسيا أطلقت 3 صواريخ على المدينة. وكتب على مواقع التواصل: «انتشل رجال الإنقاذ جثة امرأة مولودة عام 1977 من تحت الأنقاض»، وأضاف لاحقاً أنه تم العثور أيضاً على جثة رجل يبلغ 23 عاماً. وأشار إلى أنه يخشى أن يكون هناك شخص آخر مدفون تحت الركام.

ودوت صفارات إنذار الغارات الجوية فوق المدينة، محذرة من ضربات جديدة، بينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة.

وقالت متحدثة باسم الإدارة الإقليمية، إن الضربة جاءت في أعقاب نمط متصاعد من الهجمات الروسية العشوائية على المدنيين.

( الشرق الأوسط)