وزير خارجية الصين يدعو إلى محادثات سلام بخصوص أوكرانيا

ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن الوزير وانغ يي قال إن بكين تعمل دون كلل من أجل دفع إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، ودعا إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف وانغ أن الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية، كما أنها غير ضالعة فيها؛ لكنها لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيالها، ولم تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب، وفقاً لوكالة «رويترز».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، إنه ناقش مع نظيره الصيني آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً بين كييف وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.

وكتب كوليبا، على موقع «إكس»، عن محادثاتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن: «التقيت بنظيري الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة، والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا».

وقال كوليبا إنه ناقش خطط أوكرانيا لعقد قمة عالمية للسلام وافقت سويسرا على المساعدة في تنظيمها.

وقال إن الرجلين «اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية الصينية على جميع المستويات، ومواصلة حوارنا». وحضرت الصين اجتماعاً واحداً على الأقل من الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت تحسباً لمثل هذه القمة.

( الشرق الأوسط)